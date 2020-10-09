385 ألف زائر لبوابة صندوق الزكاة خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي- وام

بلغ عدد زوار البوابة الرقمية لصندوق الزكاة في النصف الأول من العام الجاري حوالي 385049 زائراً بزيادة قدرها 14% عن نفس الفترة من عام 2019.

وقال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، إن الصندوق أجرى في إطار حرصه على تقديم خدماته بصورة كاملة من خلال قنواته الإلكترونية والذكية، لاسيما مع بدء تطبيق التدابير الاحترازية في التعامل مع جائحة كورونا في الدولة.. دراسة لمقارنة حجم الطلب على الخدمات وتحليل بيانات المتعاملين لفهم تأثير الجائحة على الصندوق، وتقييم مدى نجاح الصندوق واستعداده للتعامل مع الحالات الطارئة، وقد تضمنت الدراسة تحليلاً لحجم الطلب وتحديد سلوك ومواقف وتفضيلات المتعاملين مع تحليل ديموغرافي وجغرافي لهم.

وأضاف، إن نتائج الدراسة جاءت إيجابية وأوضحت مدى استعداد الصندوق وقنواته الرقمية لتوفير الخدمات للمتعاملين وقت الحاجة، فقد ارتفع حجم الطلب على الخدمات المقدمة عبر البوابة الرقمية في النصف الأول من عام 2020 بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حيث بلغ إجمالي المعاملات المقدمة خلال البوابة 105،323 معاملة.

وأشار إلى أن الدراسات التي يقوم بها الصندوق أكدت أن الصندوق حقق نتائج إيجابية خلال النصف الأول.. موضحاً أن الدراسة بينت أن قناة الهاتف المحمول هي قناة المتعاملين المفضلة للوصول إلى البوابة الرقمية، فقد بلغ نسبة المعاملات عبر قناة الهاتف المحمول 76% «80،027 معاملة» من إجمالي المعاملات المقدمة عبر البوابة الرقمية، وجاء الموقع الإلكتروني في المرتبة الثانية من حيث تفضيل المتعاملين بنسبة بلغت 23%.

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