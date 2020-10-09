ملتقى المواهب تحت شعار فن وابتكار في «نسائية دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي - مركز حور للفتيات ملتقى المواهب تحت شعار فن وابتكار، والذي يأتي انطلاقاً من أهداف الجمعية في تطوير المهارات الحياتية وفرص التعليم والتطوير المستمر لأفراد المجتمع، وتعزيزاً لدور الجمعية في تفعيل الشراكات بين مؤسسات المجتمع من أجل دعم المواهب وأفرادها المتميزين.

استضاف الملتقى نخبة من المتحدثين في أربع محاور، المحور الأول بعنوان «في بيتنا موهوب»، قدمه الدكتور شافع النيادي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين. المحور الثاني بعنوان «الابتكار في الموهبة» قدمه أحمد النقبي، كاتب ومدرب ابتكار، أما المحور الثالث فقد تناول «الاستثمار في الموهبة»، قدمه حامد آل علي مستشار في تنمية القدرات وتطوير الأعمال وقد أدار الملتقى د. سيف بن راشد الجابري، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

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