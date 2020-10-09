«الخليج الطبية» تنظّم «المعطف الأبيض» للطلاب

المصدر: (عجمان - البيان)

نظمت جامعة الخليج الطبية، أمس، احتفالية «المعطف الأبيض» عن بُعد، للطلاب الجدد في «جامعة الخليج الطبية» المتخصصة في التعليم الطبي، ويمثلون 6 كليات في هذه الجامعة.

وذلك بحضور الدكتور محيي الدين ثومبي، مؤسس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء، وأكبر محيي الدين ثومبي، نائب رئيس قسم الرعاية الصحية في «مجموعة ثومبي، إلى جانب نواب رؤساء الجامعة والعمداء. وألقى البروفيسور حسام حمدي، مدير «جامعة الخليج الطبية»، كلمة أشار فيها إلى أهمّية إقامة هذه الاحتفالية في الظروف الراهنة، مؤكداً:

«اعتدنا خلال السنوات الماضية أن تُقام هذه الاحتفالية بحضور الطلاب ومشاركة أولياء أمورهم، في تقليد يكرّس انتقال هؤلاء الطلاب إلى مرحلة جديدة في حياتهم، ويؤكد التزامهم بمندرجاتها وقبولهم بكل التحدّيات التي تتضمّنها مسيرتهم المستقبلية في هذا المجال، لكنّ الظروف الحالية، التي فرضتها جائحة فيروس»كورونا«المستجد جعلتنا نقيمها بطريقة مبتكرة تكفل حقّ الطلاب وأولياء أمورهم في الفرحة بها من ناحية، وتضمن سلامتهم وسلامة ذويهم وأعضاء التدريس، من جهة أخرى».

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