التوعية بسرطان الثدي في مستشفى زليخة ويقدّم فحوصات مجانية لأكثر من 13000 امرأة

استقطبت حملة التوعية بسرطان الثدي في مستشفى زليخة «لونيها بالوردي الآن» التي تشجع على الكشف المبكر عن المرض والوقاية منه على مدار 9 سنوات، أكثر من 13000 امرأة للفحوصات والحصول على الاستشارات المجانية في مستشفياتها حتى الآن.

وقالت زنوبيا شمس، الرئيس التنفيذي لمجموعة زليخة للرعاية الصحية: «في هذه الأوقات التي ننشغل فيها ونتعامل مع الوباء وتأثيره على حياتنا، لا يمكننا أن ننسى ظروفنا الصحية غير المرضية التي قد تؤدي إلى مخاطر أكبر على أجسادنا في مرحلة لاحقة. من الضروري والمهم بالنسبة لنا توفير إمكانية الوصول إلى الفحوصات الصحية التي أحدثت فرقاً في حياتنا. كما هو الحال في كل عام، من خلال حملتنا «لونيها بالوردي الآن»، نرفع هذا العام أيضاً الوعي بشأن هذا المرض المروّع، وننوّه بأهمية الفحوصات المتكررة».

وفي هذا الخصوص، قالت إحدى المرضى الناجيات مادهوسودان: «من المهم مراقبة أي أعراض والحصول على المساعدة في الوقت المناسب من الخبير الطبي المناسب». (دبي - البيان)

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