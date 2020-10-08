توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً وغرباً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح معتدلة السرعة، تنشط غرباً وتكون قوية أحياناً على البحر.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد - في بيانه اليومي - ان الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:24والمد الثاني عند 07:55 والجزر الأول عند الساعة 09:36 والجزر الثاني عند الساعة 00:22.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:50 والمد الثاني عند الساعة 03:34 و الجزر الاول عند الساعة 08:10 والجزر الثاني عند الساعة 20:17.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 26 80 15

دبــي 37 28 70 15

الشارقة 39 25 80 20

عجمان 39 25 85 20

أم القيوين 39 25 75 20

رأس الخيمة 40 21 70 25

الفجيرة 34 27 80 35

العين 39 28 45 10

ليوا 39 24 90 10

الرويس 36 26 90 45

السلع 37 26 80 35

دلما 37 30 70 40

طنب الكبرى 37 30 80 45

طنب الصغرى 37 30 80 45

أبو موسى 37 30 80

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