محمد بن زايد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي، برئاسة معالي جميلة بنت سالم المهيري.

ويضم مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي كلا من سعادة خلود مطر سلطان الظاهري نائبا له، ممثل عن جامعة زايد وممثل عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وممثل عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وممثل عن أحد المؤسسات التعليمية الدولية، ويتم اختياره من قبل رئيس مجلس الأمناء.

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