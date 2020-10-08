محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وعضوية محمد بن أحمد البواردي نائباً للرئيس، والدكتور عبد الله بن محمد النعيمي، والدكتور مغير خميس الخييلي، وماجد علي المنصوري، والدكتورة شيخة الظاهري، وذلك حسبما نشر مكتب أبوظبي الإعلامي على صفحته الرسمية في موقع "تويتر".

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