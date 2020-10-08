شرطة دبي تناشد أولياء الأمور مراقبة أطفالهم تفادياً لفقدانهم

المصدر: البيان الإلكتروني

ناشدت القيادة العامة لشرطة دبي أولياء الأمور مراقبة أطفالهم والانتباه لهم جيداً، خصوصاً في الأماكن العامة والمفتوحة، تفادياً لإمكانية فقدانهم، وذلك بعد تسليم أحد المقيمين طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات إلى قسم الشرطة المجتمعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، موضحاً أنه عثر عليه وحيداً بالقرب من الأبتاون في منطقة مردف.

وقال المقدم عارف علي محمد، نائب مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن مقيماً عثر على الطفل وهو يحاول عبور الشارع العام (شارع الجزائر) وحده بالقرب من الأبتاون بعد ملاحظة بقائه وحيداً، وعلى أثرها أحضره إلى مركز الشرطة، مشيراً إلى أنه تم فحص بلاغات الفقدان الواردة إلى المركز وفقاً لمواصفات الطفل وما يرتديه من ملابس، ولم يكن من ضمنها أي بلاغ مُطابق لمواصفات الطفل.

وأضاف أنه تم الاتصال بالعمليات ومناوب مركز الراشدية لإبلاغهم في حالة وجود بلاغ اختفاء طفل بالمواصفات نفسها وتزويدنا ببيانات المُبلغ، وأن الطفل بخير وبحوزة الشرطة المجتمعية، لافتاً إلى أن الطفل كان خائفاً ويبكي مُطالباً برؤية والدته، فعمدت الشرطة المجتمعية إلى توفير ألعاب لتهدئته إلى حين إيجاد أسرته.

وتابع المقدم عارف علي محمد أنه بعد مرور 45 دقيقة، ورد اتصال من العمليات بتسجيل بلاغ فقدان طفل في منطقة مردف، وتبين أنه الطفل نفسه حسب المواصفات، وتم التواصل مع المُبلغ بضرورة مراجعة المكتب والتأكد من هويتها وبأنها بالفعل والدته، مناشداً الأسر بالاهتمام بأطفالهم ومراقبتهم، خصوصاً في الأماكن العامة تفادياً لفقدانهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز