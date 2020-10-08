محمد بن راشد يهنئ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح باختياره وليا للعهد

المصدر: البيان الإلكتروني

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة اختياره الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

وتمنى صاحب السمو في برقيته للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق في أداء مهامه وأعماله وأن يكون سندا لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الكويت الشقيقة.

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