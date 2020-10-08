رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الشيخ مشعل الأحمد باختياره وليا للعهد

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة.

وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة لولي عهد الكويت التوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالمناسبة نفسها سائلين الله عز وجل أن يسدد خطاه في أداء مهامه وأعماله.

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