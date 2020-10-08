بلدية دبي تخالف 12 مؤسسة وتوجه 50 تنبيهاً

المصدر: دبي- وائل نعيم

خالفت بلدية دبي 12 مؤسسة ووجهت 50 تنبيهاً، خلال جولاتها الرقابية في 7 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث نفذ مفتشو البلدية 2376 جولة رقابية على المؤسسات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 97 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2314 مؤسسة.

وتشدد بلدية دبي خلال الحملات التفتيشية على التأكد من مدى التزام كافة المنشآت والمؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، بالإجراءات الوقائية، وتقوم بمخالفة الجهات غير الملتزمة، طبقاً للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، بهدف تعزيز حماية صحة جميع أفراد المجتمع، حيث يتم التدقيق على جميع الاشترطات من بينها: التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات والقفازات وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات فضلاً عن التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز