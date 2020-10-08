فتح باب التقدم لـ «منحة معلم المستقبل» بالتعاون مع جامعة الإمارات

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

فتحت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، باب التقدم لمنحة معلم المستقبل، في التخصصات العلمية: الكيمياء، والرياضيات والفيزياء، للمقيمين والوافدين، وحددت الوزارة شرطين للالتحاق، أن يكون معدل درجات الطالب لا يقل عن 95 % في الثانوية العامة أو ما يعادلها، واستيفاء جميع شروط القبول الخاصة بجامعة الإمارات.

وتهدف المنحة إلى رفد المدرسة الإماراتية بالكوادر المؤهلة، لتحقيق رؤية الدولة في التعليم، واستثمار الكوادر البشرية المتوفرة، بما يخدم تحقيق استراتيجية الوزارة، وجذب المتميزين من خريجي الثانوية، بخاصة الذكور، للعمل كمعلمين، وتحسين جودة النظام التعليمي ومخرجاته، وضمان تلقي الطلبة تعليماً رفيع المستوى، من خلال تأهيل المعلمين الأكفاء، حيث يبلغ عدد المعلمين الذين درسوا في المنحة منذ إطلاقها، 229 دارساً، وتخرج هذا العام 9 دارسين، وسوف يتخرج هذا العام 66 دارساً.

وتمنح الوزارة خريجي منحة «معلم المستقبل»، أولوية التعيين في الوزارة، حيث تعتبره مشروعاً تربوياً، يجسد تفعيل دور الشراكة المجتمعية الفاعلة في تكامل الجهود لدعم نموذج «المدرسة الإماراتية»، إذ يستهدف الطلبة حديثي التخرج في الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة، من جميع فئات المجتمع (المواطنين والمقيمين)، حيث توجه الطلبة نحو تخصصات حيوية ومطلوبة في سوق العمل، وتوفر لهم فرصة استكمال دراستهم الجامعية مجاناً.

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