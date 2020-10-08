«صحة دبي» تطلق توعية بالإنفلونزا الموسمية

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت هيئة الصحة بدبي، حملة واسعة للتوعية بالإنفلونزا الموسمية، تستهدف مختلف فئات المجتمع وخصوصاً الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض.

كما حرصت الهيئة على توفير كميات كافية من المطاعيم في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، وعدد من مراكز فحص اللياقة الطبية، بهدف التسهيل على أفراد المجتمع وتمكينهم من الوصول إلى هذه الأماكن للحصول على المطعوم، وفق خطوات سهلة وميسرة تراعي كل الإجراءات الاحترازية وشروط الصحة والسلامة العامة داخل مراكز تقديم الخدمة.

وأكدت الدكتورة فريدة الخاجة المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض بهيئة الصحة بدبي الاهتمام البالغ، الذي توليه الهيئة لتحقيق الأمن الصحي لأفراد المجتمع، من خلال تعزيز جهود التوعية والوقاية من الأمراض المختلفة، بما فيها الإنفلونزا الموسمية، مشيدة بتضافر الجهود المشتركة بين مختلف إدارات وقطاعات الهيئة لتحقيق أهداف هذه الحملة وتمكينها من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع المحلي.

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