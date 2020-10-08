«ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» يستضيفان كبرى الشركات الدولية

المصدر: دبي - البيان

تستضيف قاعة الابتكار الافتراضية في الدورة الـ 22 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» والدورة الـ 5 من معرض دبي للطاقة الشمسية، اللتين تنظمهما هيئة كهرباء ومياه دبي، مجموعة من كبرى الشركات العالمية العارضة ومن أبرزها: «ديل»، مجموعة «إي دي إف»، «ايترون»، «شارب»، «جامبو للإلكترونيات»، «جاما للأنظمة الأمنية»، «نافكو» وغيرها.

ويقدم العارضون أحدث منتجاتهم المبتكرة المتعلقة بخدمات وحلول تقنية المعلومات؛ وصيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وحلول مكافحة الحرائق وصيانة أنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة وإنتاج وتوزيع ونقل الطاقة النووية والمتجددة والحرارية وتوريد المعدات المكتبية.

وتستخدم الهيئة أحدث التقنيات الذكية والمتقدمة لتوفير تجربة جديدة تحاكي الواقع خلال النسخة ثلاثية الأبعاد من «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»، وتتيح للزوار والعارضين من مختلف أنحاء العالم فرصة المشاركة عبر منصة افتراضية على الإنترنت دون الحاجة إلى السفر.

ويضم «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» 4 قاعات: «الابتكار، الاستدامة، الطاقة، والمياه»، حيث يمكن للعارضين والمسؤولين وصناع القرار والزوار وطلاب الجامعات والمستثمرين وجميع المهتمين بقطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة بناء الشراكات والعلاقات التجارية وعقد الاجتماعات والصفقات، والتعرف على احتياجات السوق، إضافة إلى المشاركة في مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل المتخصصة لمناقشة أحدث التقنيات والحلول في قطاعات النفط والغاز وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، والشبكات.

ملتقى

قال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس» ومعرض «دبي للطاقة الشمسية»: «بفضل التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، صار المعرضان ملتقى مهماً للخبراء والمختصون في العالم».

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