«ذا ستار» الماليزية: الإمارات تدعم مسار الأمن الغذائي

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

أكد داتوك حسني محمد وزير ولاية جوهور الماليزية، أن الإمارات مهتمة بجعل جوهور مورداً رئيسياً للغذاء في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن حكومة الولاية بدأت بالفعل مناقشات، لمنح الفرص للاعبين جدد في صناعة المواد الغذائية في الولاية الماليزية.

وبحسب تقرير صحيفة «ذا ستار» الماليزية فإن الإمارات تركز حالياً على ضمان الإمدادات الغذائية، وإذا نظرنا إلى موقع ولاية جوهور فهي تعد أفضل خيار نظراً لموقعها الاستراتيجي.

نهج

وتابعت الصحيفة: «يمكن القول إن الخطوة الأخيرة مكملة لنهج الدولة ضمن دعمها لمسار الأمن الغذائي، علماً أن الإمارات تطمح لأن تكون مجمعاً لتجارة الغذاء».

وصرح الوزير داتوك حسني محمد، في خطاب قبل ترؤس مؤتمر علوم التربة في ماليزيا 2020: «إن المبادرات المخطط لها للتعاون في مجال الغذاء ستفيد منتجي المنتجات الزراعية والمزارعين والصيادين والمستهلكين وكل من يشارك في سلسلة التوريد الغذائية للأسواق المحلية والدولية».

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