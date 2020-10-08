«طرق دبي» تنال شهادة مواصفات عالمية في «صيانة الحافلات»

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة المطابقة للمواصفة البريطانية BS EN 15341:2019 ذات الصلة بمؤشرات أداء الصيانة للحافلات، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تلعبه الهيئة في استدامة الأصول والسلامة والاستدامة البيئية في ورش الصيانة.

وقال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «إن حصولنا على هذه الشهادة العالمية يعكس حرص الهيئة على تجسيد الغاية الاستراتيجية الثامنة «استدامة الأصول»، وتطوير منظومة الصيانة للحافلات يعتبر الركيزة الرئيسة في التهيئة الدائمة لهذه الوسيلة».

ومن جانبه، قال أحمد هاشم بهروزيان: «اتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات أهّلتنا لتحقيق هذا الإنجاز، حيث قمنا في المرحلة الأولى بتحليل الفجوات في ممارسات الصيانة والخدمات، وفي الثانية، تم عقد ورشة توعوية لـ 29 موظفاً من كادر إدارة الصيانة والخدمات، وفي الثالثة تم إغلاق جميع الفجوات وتنفيذ المتطلبات حتى تطابقت مع المواصفة، وأما في الرابعة فقد تم التدقيق النهائي من مقيّم خارجي معتمد لدى الهيئة.

أولوية

قال معالي مطر محمد الطاير: إن الحفاظ على استدامة وسائل المواصلات العامة تحظى بأولوية قصوى في استراتيجيتنا كوننا ملتزمين بتحقيق رؤيتنا «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام»، ومنحنا هذه الشهادة القيّمة يفرض علينا الاستمرار في تطوير منظومة الصيانة لضمان مكانة الهيئة في هذا المجال عالمياً.

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