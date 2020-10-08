1995 جولة تفتيشية نفذتها بلدية دبا الحصن في 3 أشهر

المصدر: دبا الحصن – عائشة الكعبي

كشف طالب عبد الله اليحيائي، مدير بلدية مدينة دبا الحصن، عن تنفيذ أقسام البلدية المختلفة 1995 جولة تفتيشية خلال الربع الثالث من العام الجاري، على مختلف المحلات والمراكز التجارية والأسواق والمطاعم والمؤسسات والمنشآت العاملة في المدينة، وجهت خلالها 236 إنذاراً وحررت 17 مخالفة، وذلك انطلاقاً من سعيها للتأكد من التزام جميع المنشآت بإجراءات السلامة.

التزام

ولفت اليحيائي إلى أن قسم رقابة الأغذية في البلدية قام بتفتيش 599 موقعاً من محلات البقالة والكافتيريات والمخابز والمطابخ الشعبية والمطاحن والمطاعم والأسواق العاملة في المدينة، بهدف التأكد من التزام المنشآت الغذائية العاملة في المدينة بالاشتراطات الصحية، وضماناً لسلامة ما تُقدّمه من مواد غذائية لسكان المدينة وزوارها، حيث تم تحرير 10 مخالفات للمحلات والمواقع المخالفة للاشتراطات الصحية، وتوجيه 95 إنذاراً للمحلات غير الملتزمة.

وأوضح أن قسم الرقابة الصحية نفذ 394 جولة تفتيشية وجه خلالها 34 إنذاراً وحرر مخالفة واحدة، فيما قام قسم الخدمات البيطرية بـ 647 زيارة تفتيشية وجه خلالها 19 إنذاراً وحرر 5 مخالفات، وأما القسم الهندسي فنفذ 355 جولة تفتيشية لضبط الحركة في قطاع المشاريع والإنشاءات في مختلف أرجاء المدينة، وسجل خلالها 88 إنذاراً ومخالفة واحدة.

تكثيف

وأكد اليحيائي حرص البلدية بكافة أقسامها وكوادرها الوظيفية على تكثيف جولاتها التفتيشية للمتابعة الدائمة والمستمرة للتأكد من التزام جميع المحلات والمؤسسات العاملة في المدينة بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة السكان ومن منطلق دورها في خدمة المجتمع.

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