فريق إسعافي لنقل مريض يعاني سمنة مفرطة إلى مستشفى خليفة بعجمان

المصدر: دبي - البيان

استجاب فريق مشترك من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والإسعاف الوطني لبلاغ من ذوي مريض يعاني من السمنة المفرطة ويسكن في عجمان لنقله إلى مستشفى خليفة في الإمارة لإسعافه وعلاجه.

وتوجهت وحدة الأوزان الثقيلة (الإسعاف الخاص) التابعة لإسعاف دبي ومستجيب أول من الإسعاف الوطني خلال زمن قياسي إلى منزل المريض ونقلته على وجه السرعة إلى المستشفى.

نداء

وقال المدير التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد الهاجري: «إنه تفعيلاً لاتفاقية التعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فقد وجهنا نداءً لإسعاف دبي للمساعدة في نقل المريض البدين لامتلاكها وحدة نقل الأوزان الثقيلة، لافتاً إلى أن الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإسعافية المقدمة في مناطق الأعمال المشتركة، وتوحيد الممارسات والمعايير والتنسيق المشترك في مجال خدمات الإسعاف وإنقاذ حياة المرضى إضافة إلى الالتزام بتبادل الخبرات وتطبيق الخطط والممارسات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة استمرارية الأعمال، ما يعزز الجاهزية للتعامل مع الأحداث الطارئة غير العادية، وتبادل المعارف والخبرات وآليات العمل والتنسيق المشترك».

خدمة

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي إن المؤسسة تسعى دوماً لخدمة المجتمع المحلي بكل فئاته الكبير والصغير وتستجيب لكل نداءات الدعم والمساعدة من الإمارات الأخرى، كما أن التعاون مع الإسعاف الوطني قائم ومستمر وإنني شخصياً على تواصل دائم مع أخي أحمد الهاجري لتحقيق كل ما يرضي ويسعد المتعاملين، وأضاف أن جميع المتصلين لهم الحق الكامل في الرعاية خاصة ما قبل المستشفى والأولى بالرعاية والمساعدة هو من نقدمه للعلاج والمتابعة.

تجهيز

أوضح مشعل جلفار مدير إدارة العمليات في إسعاف دبي إن وحدة الإسعاف الخاص بإمكانها نقل مريض يصل وزنه الى 400 كغ فهي مجهزة بمعدات عالية الدقة ونقالة ذاتية الحركة تتمتع بحرية كبيرة لإراحة المتعامل وتسهيل نقله دون أن تسبب أي متاعب له أو لأسرته، لافتاً إلى أن المؤسسة أطلقت الخدمة في 2013 اثر تعرضها لصعوبة نقل مريضة بدينة جداً.

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