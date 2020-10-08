«الاتحادية للرقابة النووية» تطّلع على مستجدات محطة براكة

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، اجتماعه «عن بعد»، حيث استعرض أداء الهيئة وفقاً لخطتها التشغيلية لعام 2020 وعدداً من المبادرات التي ستنفذ خلال العام الجاري.

نقاش

واطلع أعضاء المجلس على آخر المستجدات الخاصة بالوحدات الـ 4 لمحطة براكة للطاقة النووية، حيث تم مناقشة دور الهيئة الرقابي وبرنامج التفتيش الذي تقوم به الهيئة في الوحدة الأولى من المحطة في أعقاب وصولها لمرحلة التشغيل الاعتيادية، والتي تعد من المراحل المهمة في محطة الطاقة النووية، والتي تبدأ فيها عملية الانشطار النووي لتوليد الطاقة، والتي تعرف بـ«الحرجية»، فضلاً عن ربط ذات الوحدة بشبكة الكهرباء.

كما استعرض المجلس آخر التطورات الخاصة بمراجعة الهيئة لطلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية. وتقوم الهيئة بعمليات تفتيشية بشكل متواصل من خلال المفتشين المقيمين، فضلاً عن إرسال مفتشين آخرين لضمان التزام المحطة بالمتطلبات الرقابية.

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