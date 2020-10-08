71 ألف مشاركة في «المدارس المجتمعية» منذ مارس الماضي

المصدر: أبوظبي- وام

شهد مشروع «المدارس المجتمعية» عدد مشاركات وصل إلى 71143 بواقع 32259 للإناث و38884 للذكور منذ انطلاقته في مارس 2020، وقدمت المنصات التفاعلية أنشطة متنوعة ومتخصصة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية. وتم خلال المشروع تقديم عدد 29 برنامجاً تدريبياً شملت تمارين اللياقة البدنية، وقصصاً حركية للأطفال، وألعاباً صغيرة وترفيهية، وتمارين اللياقة بالأدوات، وألعاباً قتالية، وحركات إيقاعية، وتمرينات لتنمية عناصر اللياقة البدنية، وتمرينات هوائية، وتمرينات تأهيلية ووقائية.

وضمن مبادرات «المدارس المجتمعية» استقطبت مبادرة «تدرب مع نجم» 425 مشاركاً، فيما استفاد من مبادرة «وزنك صحي» 72 مشاركاً، في الفترة من الأول من يوليو حتى 9 سبتمبر 2020، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدنية.

واستهدفت مبادرة «تدرب مع نجم» الفئة العمرية من 9 - 13 سنة للذكور، وتمت خلالها استضافة لاعبي أندية إمارة أبوظبي المميزين في لعبة كرة القدم مثل إسماعيل مطر ومسلم فايز وريان يسلم وإسماعيل أحمد.

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