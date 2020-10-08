إعلان التصاميم الفائزة في «نسيم أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة البلديات والنقل، أمس، عن اختيار التصاميم العشرة المبتكرة الفائزة في مسابقة «نسيم أبوظبي»، في دورتها الأولى، لتحفيز الإبداع في تصميم أفكار مُبتكرة، تسُهم في الحد من آثار التغير المناخي، وخفض درجة الحرارة في مناطق الإمارة.

اختارت دائرة البلديات والنقل ولجنة التحكيم، التي تضم خبراء ومختصين في مجالات التصميم والهندسة المعمارية، أفضل عشرة تصاميم مبتكرة ونموذجية، للإسهام في الحد من آثار التغير المناخي، وخفض درجات الحرارة في مناطق إمارة أبوظبي، وذلك بعد استيفائها الشروط الأساسية، والمتمثلة في التفكير الإبداعي، والمرونة، والقابلية للتطبيق في أماكن مختلفة بالإمارة، والفعالية بخفض درجات الحرارة، إلى جانب ملاءمتها لاحتياجات النمو العمراني، والتطور المستدام لأبوظبي.

واستقطبت المسابقة، فئات مختلفة، تشمل المصممين والمهندسين المعماريين ومهندسي المناظر الطبيعية، وصانعي المواد والمعلمين والباحثين والطلاب والفنانين، والفرق متعددة التخصصات، وقد تم إطلاق المسابقة في فبراير 2020، وحصدت حوالي 1570 مشاركاً من 67 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا.

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