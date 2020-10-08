حمدان بن محمد مؤكداً مواصلة التطوير الحكومي: توجيهات محمد بن راشد التفاعل الدائم مع المجتمع

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن التخفيف عن كاهل المواطنين والمقيمين والمستثمرين، في صدارة أولويات حكومة دبي، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشدداً على أن حكومة دبي ملتزمة بتطبيق نهج سموه في التفاعل مع أفراد المجتمع.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث اعتمد سموه مشروع «كود دبي للبناء»، بما يدعم النمو المستدام في دبي، وجذب الاستثمارات العالمية.



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