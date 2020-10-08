سيف بن زايد: أرسى أسس النهضة الشاملة لدبي بالحكمة والرؤية الثاقبة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، كان قائداً أرسى أسس النهضة الشاملة لدبي بالحكمة والرؤية الثاقبة، وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «في ذكرى رحيل المغفور له بإذن الله.. الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيّب الله ثراه.. نستذكر قائداً أرسى أسس النهضة الشاملة لدبي بالحكمة والرؤية الثاقبة.. وكان شريك القائد المؤسس في تطور الإمارات وتنميتها وازدهارها.. قائدٌ عظيم ترك إرثاً جليلاً فكان سيدي محمد بن راشد نِعم الأمين عليه».

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