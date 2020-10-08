حمدان بن زايد: قائد استثنائي ترك إرثاً كبيراً ومسيرة حافلة بالإنجازات

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، قائد استثنائي وشخصية عظيمة تركت إرثاً كبيراً ومسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «30 عاماً على رحيل الشيخ راشد بن سعيد وما زالت سيرته حاضرة في ذاكرة الوطن وأبنائه، قائد استثنائي وشخصية عظيمة تركت إرثاً كبيراً ومسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء، سخّر وقته وجهده لنهضة دبي وتطورها، نستذكر في هذا اليوم وقوفه إلى جانب الوالد الشيخ زايد في تشييد صرح الاتحاد الشامخ..».

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