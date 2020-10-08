خليفة يصدر مراسيم اتحادية بتعيين ونقل عدد من سفراء الدولة

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن تعيين ونقل سفراء، نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونصت المراسيم على نقل الشيخ خالد خليفة عبدالله راشد المعلا سفير الدولة لدى جمهورية كينيا، والشيخ أحمد علي حمد إبراهيم المعلا سفير الدولة لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وعيسى عبدالله عبدالرحمن الباشه النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية جورجيا، وعبدالرزاق محمد هادي علي العوضي سفير الدولة لدى جمهورية تشيلي، وأحمد محمد منقوش الطنيجي، سفير الدولة لدى جمهورية ببلاروس، إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما نصت المراسيم على نقل عبدالحميد عبدالفتاح كاظم الملا سفير الدولة لدى جمهورية المجر، وحمد سعيد حمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية الفلبين، وموسى عبدالواحد عبدالغفار الخاجه سفير الدولة لدى جمهورية البرتغال، ونقل محمد عيسى علي القطام الزعابي سفير الدولة، لدى جمهورية أرمينيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، كما ينقل إبراهيم محمد جمعة المنصوري سفير الدولة لدى جمهورية بنما إلى ديوان عام وزارة الخارجية وتنتهي مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية هندوراس وكومنولث جزر البهاما، ونقل أحمد ناصر عبدالرحيم محمد الخاجه سفير الدولة لدى جمهورية غينيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتنتهي مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهوريات غينيا بيساو وليبيريا وغينيا الاستوائية، ويعهد إلى سليمان حامد حمد سالم المزروعي القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية اليونان، ويمنح لقب سفير أثناء فترة شغله للمنصب ويُعين علي يوسف عبيد جاسم النعيمي سفيراً للدولة لدى جمهورية ساحل العاج، بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.

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