محمد بن زايد: الشيخ راشد سيرة وطن ومسيرة قائد تخلّد في ذاكرة تاريخنا المشرف

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، سيرة وطن ومسيرة قائد تخلد في ذاكرة تاريخنا المشرف، وقائد صاحب عزيمة لا تلين، ورؤية سابقة لعصرها.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الشيخ راشد بن سعيد.. سيرة وطن ومسيرة قائد تخلد في ذاكرة تاريخنا المشرف.. عرفناه قائداً صاحب عزيمة لا تلين، وطموح بلا حدود، ورؤية سابقة لعصرها.. وضع مع الشيخ زايد، رحمه الله، اللبنة الأولى في صرح وحدتنا المباركة، وظل سنده وعضيده حتى لاقى ربه.. رحمهما الله رحمة واسعة».

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