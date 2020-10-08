ريم الهاشمي تبحث مع وزيرين إسرائيليين المشاركة في إكسبو

المصدر: دبي - وام

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، أمس، مع وزيرين إسرائيليين في أعقاب معاهدة السلام التاريخية الموقعة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وبحثت معاليها مع أوفير أكونيه، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين عقب معاهدة السلام، كما ناقشا سبل تعزيز العلاقات متعددة الأطراف في المنطقة. كما ناقش الوزيران سبل التعاون في مكافحة وباء «كوفيد 19» الذي حصد الكثير من الأرواح حول العالم.

على صعيد آخر، التقت معاليها إيلي كوهين، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، حيث اتفق الوزيران على تعزيز التعاون والعلاقات بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في مختلف المجالات لما يحقق مصلحة البلدين، كما بحثا مشاركة دولة إسرائيل في إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات العام المقبل، حيث أكد الوزير الإسرائيلي أن أعمال بناء الجناح الخاص ببلاده في المعرض مستمرة على قدم وساق.

التزام

وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات بحل الدولتين وأهمية ضمان إتاحة الفرصة للفلسطينيين للاستفادة من المعاهدة. وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة السلام التي تم الإعلان عنها في 13 أغسطس تهدف إلى تعزيز النمو والتنمية من خلال دعم الفرص في الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير التقنيات المتقدمة والابتكار في القطاعات الرئيسية، وتعزيز الأمن والاستقرار لصالح شعوب المنطقة.

وقد اتخذت كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل منذ توقيع المعاهدة خطوات لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الحيوية، أبرزها الشؤون الخارجية والأمن الغذائي والبحوث الطبية والصحية، لا سيما في ما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة وباء «كوفيد 19».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز