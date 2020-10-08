جناح إسرائيلي في «آيدكس» و«نافدكس» 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، اتفاقية استراتيجية مع أكبر معرض للدفاع والأمن الوطني والأمن الإلكتروني في دولة إسرائيل «آي إس دي إي إف»، التابع لمجموعة «أفنون»، وذلك كجزء من استراتيجية «آيدكس» الرامية لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، واستقطاب مختلف الشركات من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وسيتولى معرض «آي إس دي إي إف» بموجب هذه الاتفاقية مهام تشييد وتنظيم واستضافة الجناح الإسرائيلي في معرض «آيدكس»، الذي سينعقد في الفترة ما بين 21 – 25 فبراير 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي، إلى جانب الترويج للمعرض بشكل حصري لشركات الدفاع والأمن والتكنولوجيا الإسرائيلية.

مكانة

واستضاف معرض «آي إس دي إي إف» سابقاً كبرى الشركات الإسرائيلية المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن الإلكتروني، مثل «أو إس جي» و«آي دبليو آي» و«إن إس أو جروب» و«سكايلوك» و«إلسايت» وغيرها، وذلك بهدف استعراض أحدث التقنيات والحلول المتقدمة، مثل حلول الأمن الإلكتروني، والاستخبارات، وإنترنت الأشياء، والبنية التحتية المتنقلة، وأجهزة الاستشعار الذكية والمعدات العسكرية والشرطية والتدريبية.

وسيتم الإعلان رسمياً عن فتح باب التسجيل للشركات الإسرائيلية للمشاركة في الجناح المخصص لها في معرض «آيدكس» خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

سلام

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: يسعدنا في «أدنيك» توقيع هذه الشراكة مع معرض «آي إس دي إي إف» لإضافة جناح جديد لمعرض «آيدكس» و«نافدكس» بدورتهما للعام 2021، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا الجدد، الذين سيلعبون دوراً هاماً في زيادة نسبة حضور الوفود والزوار إلى هذا الحدث الإقليمي الرائد.

مستقبل أفضل

قال حميد مطر الظاهري إن معاهدة السلام الموقعة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل هي خطوة مثمرة نحو مستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط ككل، حيث سيفتح توقيع هذه المعاهدة آفاقاً وفرصاً جديدة للبلدين في مجموعة من القطاعات، ومنها سياحة الأعمال.

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