تفاهم بين «تريندز» والمعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، أخيراً، مذكرة تفاهم مع (المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية «ميتفيم»)، وذلك بهدف تعزيز التعاون البحثي والعلمي وتنظيم الفعاليات المشتركة.

وقد تأسس معهد «ميتفيم» في عام 2011، وهو متخصص في السياسة الخارجية، ويركز على القضايا التي تدعم سياسة إسرائيل الخارجية، ويعد من أهم داعمي صانع القرار في إسرائيل، ويتم تصنيفه ضمن أفضل مراكز البحوث والدراسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنص مذكرة التفاهم بين «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» ومعهد «ميتفيم»، على التعاون في مجال إعداد البحوث والأوراق السياسية وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيتعاون المركزان في إجراء استطلاعات الرأي العام وتنظيم المنتديات العامة حول القضايا التي ترتبط بالأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً عملية سلام الشرق الأوسط في ضوء اتفاقيات السلام العربية-الإسرائيلية الجديدة.

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