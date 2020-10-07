توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:53 والمد الثاني عند الساعة 05:34 والجزر الأول عند الساعة 09:16 والجزر الثاني عند الساعة 23:15 ..ويكون الموج في بحر عمان خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:14 والمد الثاني عند الساعة 02:25 والجزر الاول عند الساعة 19:14 والجزر الثاني عند الساعة 08:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 26 80 15

دبي 40 28 70 15

الشارقة 41 25 80 20

عجمان 40 26 85 20

أم القيوين 39 22 75 20

رأس الخيمة 40 21 70 25

الفجيرة 37 28 80 35

العين 40 27 45 10

ليوا 41 23 90 10

الرويس 36 26 90 45

السلع 37 26 80 35

دلما 36 30 70 40

طنب الكبرى 37 29 80 45

طنب الصغرى 37 29 80 45

أبوموسى 37 29 80 45.



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