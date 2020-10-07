مواصلات الإمارات تشارك في معرض افتراضي محايد للكربون

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مواصلات الإمارات عن مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية 2020»، والذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يعتبر أول معرض افتراضي ثلاثي الأبعاد محايد للكربون يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وأشار عارف البلوشي مدير إدارة التسويق بمواصلات الإمارات إلى «حرص الشركة على المشاركة في أول معرض افتراضي في المنطقة، باعتباره أحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في البيئة والمياه والطاقة والابتكار، ومنصة مميزة للتعريف بالجهود، التي تبذلها مواصلات الإمارات بمجال الاستدامة»، مؤكداً أن «ويتيكس» أحد أكبر المعارض المتخصصة في مجال تبني المشاريع الخضراء.

وصرح البلوشي: «إن مواصلات الإمارات ستستعرض خلال مشاركتها في المعرض الافتراضي عدداً من الخدمات، التي من شأنها تعزيز الممارسات الخضراء، والتي تطبّق في الوقت نفسه أفضل المواصفات والمعايير العالمية في مجال الاستدامة، والحفاظ على البيئة، ومن أهم تلك الخدمات: خدمة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وخدمة الغسيل الجاف، وخدمة تجديد الإطارات وغيرها من الخدمات التي نجحت الشركة من خلالها في الدمج بين الأهداف الاستثمارية والأهداف البيئية والاقتصادية».

وأوضح مدير إدارة التسويق: «إن المعرض سيفتح مجالات للتعاون بين عدد من القطاعات التجارية والفنية، فضلاً عن تعزيز تبادل الأفكار والخبرات واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في العديد من المجالات ذات العلاقة، كما يعد فرصة حقيقية لتطوير الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، ويمثل منصة مثالية لمناقشة سبل بناء مستقبل مستدام، يحقق رؤية مواصلات الإمارات الواعدة في التميز والريادة في المواصلات والخدمات المستدامة».

ونوه بأن مشاركة مواصلات الإمارات في المعرض ستكون بمساحة افتراضية قدرها 18 متراً مربعاً، وسيعزز جناح الشركة الافتراضي الجهود، التي تبذلها باعتبارها إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع النقل والمواصلات، كما أعرب عن عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية، التي تربط مواصلات الإمارات مع هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث دأبت الشركة على المشاركة في الدورات السابقة للمعرض، وتقديم رعايتها الذهبية للنسخ السابقة.

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