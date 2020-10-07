حمدان بن محمد : حكومة دبي لا تدخر جهداً في تطوير خدماتها وتحقيق السعادة للجميع

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله" واضحة بضرورة تواجد المسؤول في الميدان والاطلاع على احتياجات أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن حكومة دبي ملتزمة بتطبيق هذا النهج ولا تدخر جهداً في تطوير وتحسين خدماتها وتحقيق السعادة للجميع.

وقال سموه في حسابه على تويتر" اعتمدنا خلال اجتماع المجلس التنفيذي في مجلس الخوانيج "كود دبي للبناء" ليحل محل اشتراطات البناء الحالية بهدف تقليل كلفة البناء والتيسير على المواطنين والمستثمرين.. واطلعنا على نتائج المسح الاجتماعي السادس في الإمارة وهي تدعم منظومة العمل الحكومي وتعزز مخرجاتها لخدمة المجتمع".

وأضاف سموه " توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد واضحة بضرورة تواجد المسؤول في الميدان والاطلاع على احتياجات أفراد المجتمع... وحكومة دبي ملتزمة بتطبيق هذا النهج ولا تدخر جهداً في تطوير وتحسين خدماتها بما يراعي تطلعات المواطن والمقيم ويحقق السعادة للجميع.. ومستمرون في تقديم الأفضل".

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