"طرق دبي" تنال شهادة مواصفات بريطانية عالمية في مجال صيانة الحافلات

المصدر: البيان الإلكتروني

حصلت هيئة الطرق والمواصلات على شهادة المطابقة للمواصفة البريطانية "BS EN 15341:2019" ذات الصلة بمؤشرات أداء الصيانة للحافلات، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تلعبه الهيئة في استدامة الأصول والسلامة والاستدامة البيئية في ورش الصيانة.

قال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن حصولنا على هذه الشهادة العالمية يعكس حرص الهيئة على تجسيد الغاية الاستراتيجية الثامنة "استدامة الأصول"، وإن تطوير منظومة الصيانة للحافلات يعتبر الركيزة الرئيسة في التهيئة الدائمة لهذه الوسيلة باعتبارها محوراً مهماً في حركة التنقل اليومي لمختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن الحفاظ على استدامة وسائل المواصلات العامة تحظى بأولوية قصوى في استراتيجيتنا كوننا ملتزمين بتحقيق رؤيتنا "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام"، وأن منحنا هذه الشهادة القيّمة يفرض علينا الاستمرار في تطوير منظومة الصيانة لضمان مكانة الهيئة في هذا المجال عالمياً.

جاء ذلك خلال إهداء معاليه شهادة المطابقة للمواصفة البريطانية، من قِبل أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، بحضور ناصر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وعبد الله المازمي، مدير إدارة الصيانة والخدمات.

من جانبه، قال أحمد هاشم بهروزيان: اتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات أهّلتنا لتحقيق هذا الإنجاز، حيث قمنا في المرحلة الأولى بتحليل الفجوات في ممارسات الصيانة والخدمات ، وفي المرحلة الثانية، تم عقد ورشة توعوية لـ 29 موظفاً من كادر إدارة الصيانة والخدمات تضمنت التعريف بالمواصفة وكيفية تطبيقها، وكذلك تأهيل وتدريب 20 موظفاً من المديرين والأخصائيين، والمهندسين كمدققين داخليين على المواصفة، وقد اجتازوا الاختبارات بنجاح وحصلوا على شهادات معتمدة، وفي المرحلة الثالثة تم إغلاق جميع الفجوات وتنفيذ المتطلبات حتى تطابقت مع متطلبات هذه المواصفة وذلك عبر تطوير إجراءات العمل وتطبيقها، وتنفيذ التدقيق الداخلي، أما في المرحلة الرابعة فقد تم التدقيق النهائي من مقيّم خارجي معتمد لدى الهيئة، ومن ثم منحنا شهادة المطابقة للمواصفة البريطانية "BS EN 15341:2019" من قبل الشركة البريطانية "British Standard Institute ".

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