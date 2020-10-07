بلدية دبي تغلق مغسلة وتخالف 6 مؤسسات

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مغسلة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك خلال الشهر الجاري، حيث نفذ مفتشو البلدية 2364 زيارة رقابية على المؤسسات، وتم تحرير 6 مخالفات وتوجيه 53 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية فيها لجميع المؤسسات 97 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2304 مؤسسات.

وتواصل بلدية دبي القيام بالحملات التفتيشية المكثفة، للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت والمؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، بالإجراءات الوقائية، وتقوم بمخالفة الجهات غير الملتزمة، طبقاً للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، حرصاً منها على تعزيز حماية صحة جميع أفراد المجتمع، سواء زوار المنشأة أو العاملين فيها أو غيرهم.

ويحرص مفتشو البلدية على القيام بالجولات الرقابية للتأكد من الالتزام بجيمع الإجراءات التي تم الإعلان عنها أو توزيعها على كافة الجهات المذكورة، والتي تم نشرها كذلك عبر الموقع الرسمي لبلدية دبي، حيث يتم التدقيق على جميع الإشترطات من أبرزها: التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات والقفازات وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات فضلاً عن التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

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