محمد بن راشد: راشد بن سعيد ملأ الدنيا ضجيجاً بأعماله.. وما زالت

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد، كان عاشقاً لدبي مخلصاً للاتحاد وأحلامه تتجاوز سنواته.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» بمناسبة مرور 30 عاماً على رحيل الشيخ راشد بن سعيد طيب الله ثراه: «كان قليل الكلام.. كثير التفكر.. نظرته عميقة كبحر واسع.. يومه يبدأ قبل الناس.. وأحلامه تتجاوز سنواته.. محباً لزوجته لطيفة.. عاشقاً لدبي.. مخلصاً للاتحاد.. رحل بهدوء بعد أن ملأ الدنيا ضجيجاً بأعماله.. وما زالت».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز