الإمارات أول دولة تتخطى فيها فحوص «كورونا» عدد السكان بأكثر من ١٠ ملايين فحص

المصدر: أبوظبي ــ وام

أصبحت الإمارات أول دولة في العالم يتجاوز فيها عدد فحوص «كورونا» العدد الإجمالي للسكان، وذلك بالنسبة للدول التي يتخطى عدد سكانها مليون نسمة، حيث تجاوز عدد الفحوص التي أجرتها المؤسسات الصحية في الدولة أكثر من 10 ملايين فحص.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي تعقدها حكومة الإمارات بشكل دوري لتناول مستجدات الأوضاع الصحية في الدولة.

وكشف الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة عن أن الأسبوع الماضي الممتد بين 30 سبتمبر و6 أكتوبر شهد إجراء 720,802 فحص على مستوى الدولة وبقي معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوص عند نسبة 1 % وهو معدل مماثل للأسبوع الأسبق. وأضاف أن هذه الفترة شهدت ارتفاعاً في حالات الشفاء بنسبة 23 %.

الإمارات الأولى عالمياً في تخطي فحوص «كورونا» عدد السكان

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