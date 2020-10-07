«طرق دبي» تطلق حملة تفتيشية ميدانية للتأكّد من سلامة الإطارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً حملة ميدانية لمدة شهر، للتأكّد من سلامة إطارات المركبات في طرق وشوارع الإمارة، وذلك بهدف التوعية باشتراطات السلامة والأمان الواجب توفرها في إطارات المركبات انسجاماً مع الدور الريادي للهيئة، لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان على طرقات وشوارع إمارة دبي.

ونفّذت الحملة الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في الهيئة.

وتفصيلاً، قال محمد وليد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «تمّ التدقيق على 7353 مركبة، منها 3724 مركبة ثقيلة، وتم تحرير 128 مخالفة، كما تم كذلك التدقيق على 55 مركبة تابعة لمعاهد تعليم السياقة وتبيّن أن جميع إطارات المركبات حالتها جيدة. وقد تم كذلك التدقيق على المركبات بمراكز الفحص الفني، وتم إعادة فحص 3574 مركبة للتأكد من التزامها باشتراطات ترخيص المركبات بشكل عام وسلامة الإطارات خاصة».

وأوضح نبهان أن حالات الإطارات التي تمنع اجتياز المركبة للفحص الفني بنجاح تشمل إطارات منتهية الصلاحية، وهي الإطارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات من تاريخ الصنع، وإطارات متآكلة بصورة بليغة، وإطارات يوجد بها قطع، وإطارات لا تصلح للسير على الطرق والشوارع العامة، ومن هذه الإطارات الجبلية.

وأكد مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «إن الهدف من هذه الحملات ليس تحرير المخالفات وفرض الغرامات، وإنما نشر التوعية بضرورة التقيّد بالمواصفات الفنية السليمة للمركبات ومنها الإطارات، التي تلعب دوراً حيوياً وبارزاً في سلامة قائدي المركبات، وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين».

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