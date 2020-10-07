2236 رخصة بناء جديدة في عجمان خلال 9 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أصدرت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 2236 رخصة بناء جديدة خلال الـ 9 أشهر الماضية، وأشارت الإحصائيات الصادرة عن إدارة المباني بدائرة البلدية والتخطيط إلى أن هنالك نمواً في عدد تراخيص البناء السكني والتجاري، كما تم إنجاز 13 كيلومتراً من مشاريع الطرق والبنية التحتية الجاري تنفيذها وفقاً لنسب الإنجاز الفعلية للمشاريع، وذلك بتكلفة 150 مليون درهم، وتم إصدار 1862 شهادة إنجاز لمشاريع عمرانية متنوعة، وأطلعت الدائرة على التقارير والبحوث العالمية التي توضح مدى تأثر المدن في أنحاء العالم بجائحة كورونا، وعليه تم تحديد تأثير انتشار جائحة كورونا على الأوضاع الحالية في مدن الإمارة ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية في ضوء الظروف والمستجدات، مع تحديد الآليات المناسبة لمواجهة التأثيرات المستقبلية المحتملة ومتطلبات وآليات التعامل معها.

استمرارية الأعمال

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط لـ«البيان» استمرارية أعمال المشاريع العمرانية وتطوير البنية التحتية، لافتاً إلى جهود العاملين في الدائرة في مواجهة تحديات جائحة كورونا وإيجاد حلول مبتكرة تعزز مسيرة التنمية، موضحاً أنه تم دراسة التقارير والبحوث العالمية التي توضح مدى تأثر المدن في أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحديد تأثير تداعيات الجائحة على الأوضاع الحالية في مدن الإمارة ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية في ضوء الظروف والمستجدات، وتم تحديد الآليات المناسبة لمواجهة التأثيرات المستقبلية المحتملة ومتطلبات التعامل معها.

وكشف المهيري عن إجراء مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية للقطاع والخطط التشغيلية لعام 2021 إلى 2024، مع أهمية التزام العاملين في القطاع بتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية المؤسسية والوطنية في ظل الظروف الناتجة عن جائحة كورونا، واستمرارية الأعمال من خلال تنفيذ العديد من المبادرات.

طرق جديدة

وذكر أن إدارة الطرق والبنية التحتية تعمل بشكل متواصل لتطوير الطرق الحالية وإنشاء طرق جديدة لخدمة المناطق التجارية والصناعية والسكنية بما يلبي احتياجات المناطق وتطوراتها المستقبلية، وذلك تماشياً مع الهدف الاستراتيجي بإيجاد بنية تحتية متطورة، لافتاً إلى أنه بلغ إجمالي الطرق المنفذة من قبل الإدارة للعام الحالي وفقاً لنسب الإنجاز الفعلية للمشاريع 13 كيلومتراً، وبتكلفة 150 مليون درهم.

وعن أهم المشاريع للعام الحالي بيّن أنه جرى إنشاء طرق داخلية في منطقة الحليو المرحلة الثالثة، وهي مجموعة من الطرق الداخلية المفردة بطول 6.5 كيلومترات في منطقة الحليو لتأمين وصول سهل ومريح للسكان إلى مساكنهم، وتم إنجاز المشروع وافتتاح الطرق للاستخدام.

ويجري حالياً إنشاء طرق في منطقة النعيمية 1 المرحلة الرابعة، وذلك بتنفيذ مجموعة من الطرق الداخلية المفردة بطول 3.6 كيلومترات مع أرصفة ومواقف وشبكة لصرف مياه الأمطار في المنطقة، وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 88%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الحالي، كما يجري العمل على قدم وساق في تنفيذ مجموعة من الطرق الداخلية المفردة في منطقة الشيخ محمد بن زايد بطول 7 كيلومترات، وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 80% تقريباً، ومن المتوقع انتهاء الأعمال قبل نهاية العام الحالي.

وأكد المهيري استمرار العمل في مشروع تطوير تقاطع الراشدية وإنشاء مجموعة من الجسور لربط شارع الشيخ خليفة وتطوير وتوسعة شارع عبدالله بن عبود وشارع بدر لاستيعاب الحركة المرورية وتحقيق انسيابية للحركة في جميع الاتجاهات، وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 70%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الجاري.

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