2253 قضية نظرتها «المحكمة العمالية» خلال 4 أشهر

المصدر: (أبوظبي- موفق محمد)

وصل إجمالي عدد الدعاوى، التي نظرتها المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل، خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس الماضيين ما مجموعه 2253 دعوى، منها 2123 دعوى تم إنجازها، بنسبة إنجاز وصلت إلى 94%، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة ذاتها تقييد 1405 دعاوى جديدة.

ونجحت المحاكم العمالية في نظر وإنجاز تلك الدعاوى في وقت قياسي، عبر 392 جلسة، تم عقدها خلال الفترة ذاتها، وإعادة حقوق كل الأطراف المعنية، الأمر الذي يوضح حرص المحاكم العمالية الاتحادية على سرعة الإنجاز للمهام الموكلة إليها، والتيسير على العمال حتى يتمكنوا من تسلم مستحقاتهم، التي تقرها الأحكام القضائية في وقت وجيز.

ويتبع للمحاكم العمالية قسم خاص بالأمانات، يتولى مهام التحفظ على مبالغ التعويضات، التي تصدر بموجب الأحكام القضائية، والتأكد من تسلم العمال كامل مستحقاتهم والتعويضات المنصوص عليها في الأحكام.

وتأتي منظومة المحاكم العمالية المنشأة في الدولة لتوفر بيئة وبنية قضائية، تلبي متطلبات سوق العمل في الدولة، حيث تختص بالفصل في القضايا العمالية للعاملين.

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