شرطة عجمان تحتفي بمنتسبيها عبر «نوصلك لتكريمك»

المصدر: عجمان - البيان

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان موظفي قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، ضمن مبادرة «نوصلك لتكريمك»، وذلك ضمن إطار تكريم القيادة العامة لشرطة عجمان المتميزين من منتسبيها وإسعادهم، من خلال التوجه ومفاجأتهم، لتكريمهم في مقر عملهم تقديراً لإنجازاتهم المتميزة.

وفاجأ القائد العام لشرطة عجمان موظفي قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات أثناء اجتماعهم في قاعة التميز بمركز التدريب، حيث كان لهم دور كبير في حصول شرطة عجمان على عدد من الجوائز، منها جائزة عجمان عن فريق التحول الذكي، وبرنامج مرسال، الذي تم تعميمه على مستوى الدولة، وجهودهم المتميزة في الخدمات الذكية والربط الإلكتروني مع الشركاء، والتطبيق الذكي لشرطة عجمان.

وفي جلسة مع قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات أثنى على خبرات وقدرات موظفي القسم المتميزة في التقنية والتكنولوجيا.

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