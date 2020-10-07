تطوير استراتيجية إدارة مركبات الأجرة وخدمات النقل في عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

وقعت هيئة النقل في عجمان اتفاقية تعاون مع شركة دبي للتكنولوجيا، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لديهما، ووقع الاتفاقية كل من المهندس عمر بن عمير المهيري المدير العام لهيئة النقل، وأحمد محمد رفيع المدير التنفيذي لشركة دبي للتكنولوجيا، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة بالجرف.

وبموجب الاتفاقية ستتعاون الهيئة والشركة على تطوير الاستراتيجية الخاصة بمنظومة إدارة مركبات الأجرة وخدمات النقل المتخصصة في عجمان لتعزيز الرقابة على وسائل النقل بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وستعمل كذلك على تطوير تطبيقات ذكية للجمهور، وذلك لتحسين تجربة مستخدمي خدمات الأجرة، وتقديم خدمة عالية المستوى تلبي احتياجات الجمهور لتشجيعهم على استخدام وسائل النقل في الإمارة.

كما ستتمكن الهيئة من مراقبة وإدارة أسطول النقل بشكل مركزي عبر منصة رقمية واحدة ستتيح الفرصة لرفع مستوى الجودة والكفاءة في خدمات النقل.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري المدير العام للهيئة: «تسهم الشراكة في زيادة التجارب والخبرات، وإضافة العديد من المكاسب لتحسين ورفع جودة الخدمات المقدمة من الهيئة».

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