بحث تبادل الخبرات بين أبوظبي والشارقة في الاستدامة الزراعية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استقبلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مقرها الرئيسي بإمارة أبوظبي وفداً من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في حكومة الشارقة بهدف تبادل الخبرات في مجالات الأمن الحيوي والاستدامة الزراعية وأفضل الممارسات الحكومية ذات الصلة، والاطلاع على تجربة الهيئة الرائدة في مجال التنمية الزراعية وإدارة الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي بحضور عدد من قيادات الجهتين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المواضيع المشتركة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بينهما وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين للمساهمة بشكل فعّال في مجال التنمية المستدامة بما يتماشى مع سياسة واستراتيجية الطرفين، وتحقيق تطلعاتهما المستقبلية في مجالات الأمن الحيوي والاستدامة الزراعية والبحث والتعليم والتكنولوجيا الزراعية.

وقال سعيد البحري العامري مدير عام الهيئة: «إن هذا اللقاء يأتي ضمن حرص الهيئة على تعزيز شراكتها مع كل المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمجالات عملها بهدف تحقيق رسالتها في تطوير قطاع زراعي وأمن غذائي مستدام من خلال توفير الغذاء الآمن للمجتمع وحماية صحة الحيوان والنبات، بالإضافة إلى الترويج للممارسات الزراعية والغذائية السليمة عبر سياسات ومعايير جودة وأبحاث وبرامج توعية فاعلة ومبتكرة».

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