حاكم رأس الخيمة: علاقات الصداقة بين الإمارات وأمريكا تعزز التقدم للشعبين

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين. ومن جانبه، عبّر جون راكولتا عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط بين البلدين.

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