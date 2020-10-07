إلغاء رسوم حجز مركبات الأجرة عبر الاتصال أو التطبيق الذكي بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي.

واعتمد المجلس إلغاء رسوم حجز مركبات الأجرة عن طريق الاتصال أو خدمة التطبيقات الذكية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في المنطقة الشرقية والوسطى.

بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل الحكومي، وسبل تطوير منظومة العمل، بما يتوافق مع التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة في مختلف المجالات.

نمو

واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية حول المؤشرات الاقتصادية لتمكين المرأة، حيث تناول التقرير المعايير والمؤشرات البيانية لإجمالي رخص النساء، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتضمن التقرير تنوع رخص النساء التجارية والمهنية والصناعية ورخص اعتماد ورخص المتاجرة الإلكترونية.

وتضمن التقرير جملة المبادرات والخدمات التي تقدمها الدائرة لتمكين المرأة، ومن ضمنها تأسيس أول حاضنة أعمال أكاديمية «بيرق» في كليات التقنية العليا، وتمكين مجموعة من رخص اعتماد سيدات أعمال وتحويلها لرخص تجارية، وتدشين مكتب مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في الدائرة للتعريف بجهودها وعضوية مجلس سيدات أعمال الشارقة، بالإضافة إلى الورش والندوات والمعارض التي تدعم المهارات والأنشطة الاقتصادية للمرأة.

مناقشات

كما ناقش التقرير نتائج دراسة قياس مستوى معيشة سيدات الأعمال للرخص المنزلية «اعتماد»، والتي شملت قياس المنفعة الاقتصادية والاجتماعية وتأثير بيئة العمل، واختتم التقرير بعدد من التوصيات التي وجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية حولها.

واعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي المقدمة من دائرة الخدمات الاجتماعية بشأن تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2009م، بشأن تنظيم الاشتراك في الخدمات المسائية بمركز العلاج الطبيعي في دار رعاية المسنين.

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