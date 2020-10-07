«الفجيرة الخيرية» تقدم 200 طن مساعدات للسودان

المصدر: ( الفجيرة - وام )

بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، قدمت جمعية الفجيرة الخيرية 200 طن من المساعدات الغذائية والملابس للسودان الشقيق وصلت إلى العاصمة الخرطوم ضمن جسر المساعدات الإنسانية المقدم من دولة الإمارات إلى الشعب السوداني، لإغاثة المتأثرين من الفيضانات.

وقد خصصت القوات المسلحة طائرة لنقل المساعدات نظراً لخبرتها الكبيرة التي اكتسبتها في مجال العمل الإنساني والإغاثي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن مساعدات الجمعية التي تنفذ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، تعد جزءاً من المساعدات الإنسانية العاجلة التي تقدمها دولة الإمارات للمتضررين من الشعب السوداني الشقيق جراء الفيضانات التي حدثت أخيراً، وتعزيز قدرة الأشقاء على تخطي تداعيات الكارثة.

وأضاف الرقباني أن هذه المساعدات تأتي استمراراً لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي واهتمامها الكبير بتداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالأشقاء في السودان، وتضامنها اللامحدود مع الضحايا والمصابين، وتعبيراً عما تكنه الإمارات وقيادتها من فخر للسودان الشقيقة.

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