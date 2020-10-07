100 طن مواد إغاثية من «خيرية محمد بن راشد» لمتضرري الفيضانات بالسودان

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، غادرت طائرة إغاثة إلى جمهورية السودان وعلى متنها 100 طن من مواد الإغاثة العاجلة مقدمة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

رافق الطائرة وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية برئاسة صالح زاهر صالح، مدير المؤسسة، وعضوية صالح علي عبد الرحمن، مسؤول العلاقات الخارجية بالمؤسسة لتقديم المساعدات اللازمة لمتضرري الفيضانات في المناطق المتأثرة في عدة أنحاء من هذا البلد الشقيق.

وكان عند إقلاع الطائرة في مطار دبي الدولي، إبراهيم بوملحه مستشار سمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وغانم أحمد يحيى القنصل العام بالإنابة لجمهورية السودان بدبي والإمارات الشمالية، والمستشار النذير قاسم، المستشار الثقافي بالقنصلية.

برنامج

وقال المستشار إبراهيم بوملحه: إن طائرة المساعدات التي أرسلتها المؤسسة لإغاثة متضرري الفيضانات بالسودان الشقيق تأتي في إطار برنامج المساعدات الإنسانية الإماراتية لمساعدة المتضررين من آثار الفيضانات في عدد من المناطق السودانية الذين يعانون نتيجة لتأثر البنية التحتية لمناطقهم.

واضاف إنه تم التعاون مع الجناح الجوي بدبي بتوفير طائرة إغاثة بلغت حمولتها 100 طن تحمل مواد إغاثية تحتوي على 55 طناً من الدقيق و 20 طناً من حليب البودرة، بالإضافة إلى 15 طناً من الملابس المتنوعة، واحتوت حمولة الطائرة كذلك على 10 أطنان من المبيدات الحشرية مع المضخات لمكافحة انتشار الأوبئة بعد انحسار مياه الفيضانات. وستوزع في السودان بالتعاون والإشراف مع سفارة دولة الإمارات بالخرطوم والجهات الرسمية السودانية في عدد من المناطق السودانية التي تعد أكثر تضرراً من الفيضانات.

تقدير

من جهته قدم غانم أحمد يحيى، القنصل العام بالإنابة لجمهورية السودان بدبي والإمارات الشمالية، الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، على توجيهاته الكريمة لإغاثة منكوبي الفيضانات.. كما تقدم القنصل بالشكر لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على ما ظلت تقدمه من دعم ومساندة للشعب السوداني، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية في السودان شملت الكثير من برامج الإغاثة في السنوات الماضية.

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