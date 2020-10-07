إطلاق «التراكيز التخصصية» بأكاديمية شرطة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق مشروع التراكيز التخصصية لطلبة برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية في أكاديمية شرطة دبي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الأكاديميات والكليات الشرطية في العالم، بهدف تخريج ضباط نموذجيين من الطلبة المرشحين والمرشحات وإعدادهم لمرحلة ما بعد التخرج للالتحاق بالإدارات العامة ومراكز الشرطة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد «عن بُعد»، بحضور العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي عميد أكاديمية شرطة دبي، المنسق العام لمشروع التراكيز التخصصية، إضافة إلى مديري الإدارات الفرعية وضباط الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس.

وقال العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي: «ارتأت الأكاديمية إطلاق مشروع التراكيز التخصصية، لطلبة برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، خاصة الابتكار في القدرات المؤسسية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار».

وأكد العقيد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي: «إنه تم توزيع مشروع التراكيز التخصصية إلى 7 قطاعات شملت قطاع البحث الجنائي، وقطاع العمليات، وقطاع المنافذ، وقطاع التميز والريادة، وقطاع الشؤون الإدارية، وقطاع شؤون الأكاديمية والتدريب، إضافة إلى قطاع إسعاد المجتمع والتجهيزات».

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