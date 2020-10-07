خبراء عالميون يقدمون رؤاهم بشأن نتائج الاستطلاع

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

عرض نخبة من الخبراء المختصين العالميين تصوراتهم وآراءهم حول النتائج الرئيسية لاستطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الثاني عشر لرأي الشباب العربي.

وقال أفشين مولافي، زميل أول في معهد الشؤون الخارجية بجامعة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة في واشنطن: إن نزول الشباب العرب إلى الشوارع يمثل احتجاجهم على فشل حكوماتهم.

وأضاف: إن ذلك ليس انتماءً وطنياً مرتكزاً على سياسة الإقصاء أو انتماء آبائهم المرتكز على أساس «المدينة الفاضلة الكاذبة»؛ بل انتماء شعب تهمه مصلحة بلده فعلاً ويسعى جاهداً للتغيير نحو الأفضل. وأوضح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن حكومات المنطقة اتخذت إجراءات لدعم شبكات أمان اجتماعية ملائمة من شأنها حماية الأسر والمحتاجين، وتوفير إعفاءات ضريبية مؤقتة ومخصصة وإعانات وتحويلات لصالح الشركات للصمود أثناء محاولة السيطرة على فيروس «كورونا».

وتابع أنه تم اتخاذ تدابير إضافية تركز على تطوير برامج محددة تُعنى بالمحافظة على شبكات التوظيف، وتوفير التدريب اللازم لتسهيل العمل عن بُعد، ودعم عملية إعادة توزيع الموارد البشرية، وتكثيف دعم الشركات الصغيرة والناشئة – والتي تعتبر جهة التوظيف الرئيسية للشباب.

مكافحة التطرف

من ناحيتها ذكرت إيمان الحسين، زميلة غير مقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن بعض البلدان العربية حاولت خلال السنوات الماضية مكافحة التطرّف، وجاءت هذه المحاولات ضروريّة في زمن شهدت فيه المنطقة موجة متنامية من الحركات المتطرّفة والهجمات الإرهابية المتلاحقة التي طالت المدن العربية والغربية على حد سواء.

وأفاد حسين إبيش، باحث مقيم أول في معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن الإمارات نجحت بابتكار نموذج رائد للتعددية الاجتماعية والثقافية والدينية، وينعكس تقدير الشباب العربي لذلك في نتائج الاستطلاع؛ فهم يدركون تماماً أن الإمارات لا تقدم فرص عمل أفضل فحسب، وإنما تحتضن كذلك طيفاً واسعاً من المعتقدات والتقاليد وأنماط الحياة والخيارات الاجتماعية والثقافية، وهي إلى جانب ذلك دولة تتشبث بجذورها العربية والإسلامية.

قوى مؤثرة

وبيّنت كيم غطاس صحافية ومحللة أن الآراء المتعلقة بالقوى المؤثرة مهمةٌ جداً في الجغرافيا السياسية على الرغم من أن واقع الحياة على الأرض لا يزال كئيباً لملايين الأشخاص، وجاءت جائحة «كوفيد 19» لتفاقم يأس الناس وتقلّص الاقتصادات الإقليمية.

تركيز

قالت منى الشقاقي مراسلة قناة العربية الإخبارية في واشنطن إنه كلما ازداد عدد الساعات التي يقضيها المشاهدون على وسائل التواصل الاجتماعي عموماً أصبحت مدة التركيز أقل، ويبلغ متوسط مدة تركيز متابعينا على مقاطع الفيديو دقيقة واحدة على «فيسبوك»، و45 ثانية على «تويتر» ودقيقة و30 ثانية فقط على«انستجرام»؛ ووحده «يوتيوب» يحظى بأطول مدة تركيز وهي 5 دقائق، حيث يقصده الجمهور بحثاً عن مقاطع فيديو أطول.

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