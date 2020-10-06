415 ألف درهم من «الأعمال الخيرية» لعمارة المساجد بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

قدمت هيئة الأعمال الخيرية في عجمان دعماً مادياً قيمته 415 ألف درهم للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعجمان، ضمن مبادرة «عمار بيوت الله» التي أطلقتها الهيئة لتحسين ساحات ومداخل مساجد عجمان، والاهتمام برونق المساجد وتهيئة البيئة الملائمة للمصلين.

بيئة آمنة

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية: إن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة لضمان بيئة صحية آمنة تطبيقاً لمبادئ الدين الإسلامي والمحافظة على بيوت الله التي في رحابها يجتمع المؤمنون على الطاعة والعبادة، ويتعارفون فيها فيلتقون على المودة والمحبة·

وأشار إلى أن للمسجد أهمية كبرى في بناء المجتمعات المؤمنة ونشر العلم والثقافة وتشييد صروح الحضارة الراقية، وأن الإعمار المادي للمساجد يتمثل في بنائها والعناية بها من فرش وصيانة ونظافة وغير ذلك، مؤكداً أن في هذا الجانب ثواباً عظيماً.

وتسلم شيك الدعم عبيد حمد الزعابي مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان، والبالغ قيمته 415 ألف درهم لفرش 11 مسجداً في إمارة عجمان ضمن مبادرة «عمار بيوت الله».

عناية كبيرة

وأشاد بالاهتمام الذي توليه هيئة الأعمال الخيرية لمساجد إمارة عجمان، مؤكداً أن الهيئة تولي عناية كبيرة بالمساجد من خلال المتابعة المستمرة للاحتياجات وفق أحدث النماذج وتزويدها بأجود أنواع السجاد مع مراعاة احتياجات المصلين.

وأعرب عن سعادته تجاه الاهتمام الذي توليه هيئة الأعمال الخيرية لمساجد إمارة عجمان.

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