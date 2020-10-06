بلحيف النعيمي يزور مزارع «إيليت أجرو» في العين

المصدر: العين - البيان

زار معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، يرافقه وفد من الوزارة، إحدى مزارع شركة «إيليت أجرو» أحد أكبر منتجي وموزعي الخضروات والفواكه العضوية في الدولة، في منطقة الفوعة بمدينة العين.

وأكد معاليه خلال الزيارة على الأولوية الاستراتيجية التي توليها الوزارة لتعزيز قدرات القطاع الزراعي المحلي، وتحفيز التوسع في تطبيق نظم الزراعة الحديثة للمساهمة في زيادة معدلات الإنتاج المحلي ورفع كفاءته وجودته، ما يساهم بدوره في رفع قدرات الاكتفاء الذاتي وتحقيق أمن واستدامة الغذاء.

والتقى معالي الدكتور بلحيف النعيمي خلال زيارته للمزرعة الدكتور عبد المنعم المرزوقي، الرئيس التنفيذي للقطاع الزراعي في «إيليت أجرو»، وظافر راشد القاسمي، المدير العام لـ «إيليت أجرو» الإمارات، اللذين قدما شرحاً تفصيلياً عن نشاطات الشركة في مجال إنتاج وتسويق الفواكه والخضروات العضوية محلياً وعالمياً.

وتنتج الشركة 35 صنفاً من الخضروات والفواكه بنظام الإنتاج الزراعي العضوي محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تنتج أصنافاً أخرى متنوعة في مزارعها على مستوى العالم.

وتشمل أنشطة الشركة على مستوى العالم، التنمية الزراعية والخدمات الاستشارية في مجال الري، والصناعات الغذائية، وإدارة المزارع والزراعة المشتركة وخدمات المختبرات.

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